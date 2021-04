Trevisani: “La Fiorentina deve ricostruire la squadra. Io innamorato di Vlahovic già da due anni. Prandelli ha…”

Il commentatore di Sky, Riccardo Trevisani è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Ho rivisto cose buone non solo Vlahovic. Secondo me la Fiorentina non può ripartire così però, è una squadra da ricostruire a partire dall’allenatore”.

E ancora: “Non sono stupito da Vlahovic, lo vidi in un Fiorentina-Monza di Coppa Italia, persi la testa per lui già due anni fa. E’ migliorato con il piede destro e con la testa, ha anche aggiunto cattiveria. Fa tanto lavoro e segna in una squadra che fatica a vedere la porta. Prandelli è stato risolutivo con Vlahovic e ha consegnato alla Fiorentina un attaccante che ha già salvato la stagione. Senza i suoi gol la Fiorentina avrebbe rischiato di fare la stagione del Parma.

E su Gattuso: “Fossi nel Napoli non me lo farei scappare, non è uno che cerca alibi”