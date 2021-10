Trevisani: “La questione Vlahovic può cambiare la stagione della Fiorentina. Contro l’Inter sembravano il Manchester City”

A Radio Bruno ha parlato il telecronista e giornalista Riccardo Trevisani. Queste le sue parole sulla stagione della Fiorentina: “La stagione della squadra viola può essere molto buona, ma dipende da come verrà gestita la questione Vlahovic. Nel peggiore dei casi avrei visto i viola ottavi, ora però si è complicato tutto”

E ancora: “La classifica della Fiorentina è onestissima per una squadra che ha sfidato quattro tra le prime sette forze del campionato. Contro l’Inter sembravano il Manchester City, finalmente si vede una squadra che non dovrà lottare per la salvezza”.