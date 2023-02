Trevisani: “Per la Fiorentina sarebbe un suicidio non arrivare in finale di Coppa Italia. Punto su Cabral e non Jovic, caso Amrabat gestito benissimo: Roma ha fatto un disastro con Zaniolo”

Voce storica di Sky adesso a Mediaset, il giornalista e noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, scandagliando a 360 gradi le vicende di casa viola. Ecco le sue parole: “La Cremonese è stata sottovalutata da Napoli e Cremonese, questo è stato un grosso errore delle due squadre e non lo farà la Fiorentina. La Cremonese va battuta, non si batte da sola. La Fiorentina avrà poi il vantaggio della doppia partita, sarebbe un clamoroso suicidio non arrivare in finale. E’ davvero troppo ghiotta l’occasione per la squadra di Italiano”.

Prosegue il giornalista: “Vedo bene la Fiorentina, fiducia su organico e allenatore massima. Ci sono state problematiche, non ho capito il troppo turnover. Sono dell’idea che servirebbe avere un 11 più fisso. Mi piacerebbe vedere la Fiorentina con delle certezze in più, ci sono calciatori che dovrebbero stare sempre in campo. Gonzalez è uno di quei giocatori di livello superiore, come Barak ed anche Amrabat, soprattutto quando il marocchino fisicamente sta bene. La squadra ha bisogno di Milenkovic e Biraghi, del miglior Dodô che vi assicuro in Italia non si è mai visto ma è un ottimo giocatore”.

E ancora: “Jovic sarà sempre discontinuo, punto su Cabral. Che per me è un centravanti, possono giocare assieme se la squadra schiera due punti, ma Jovic non lo vedo adatto da punta centrale nel 4-3-3. Quando l’allenatore è bravo, sono convinto che il valore degli attaccanti aumenti enormemente. Italiano mi piace molto e secondo me di Cabral abbiamo visto appena il 30/40%, può dare molto di più. Con Brekalo ora la Fiorentina ha grande abbondanza sugli esterni e non è facile trovare una quadra. Capisco ci sia voglia di cambiare ma servono certezze, bisogna arrivare ad una Fiorentina più stabile con 7/8 elementi fissi. Sottil stava facendo molto bene prima dell’infortunio”.

Infine Trevisani ha aggiunto: “Amrabat? Il buon senso è sempre la soluzione migliore. Non c’è davvero motivo di buttare tutto a mare. Il calciatore serve alla Fiorentina e la squadra a lui. Capisco che possa girare la testa dopo un mondiale a quel livello ma non bisogna andare oltre, da entrambe le parti. La Roma con Zaniolo ha fatto un disastro, ad esempio. La Fiorentina ha gestito molto meglio la questione Amrabat“.