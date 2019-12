Trevisani: “Tifo per Montella, mi piacerebbe vederlo fino alla fine della stagione”

Il giornalista di Sky, Riccardo Trevisani, è intervenuto a Radio Bruno, ecco le sue parole: “Fiorentina ondivaga nel rendimento ma non perdere contro Juventus, Inter, Napoli e Atalanta non succederà a molti. Montella? Non è riuscito a risollevare la squadra dopo Pioli. Ha fallito alla Samp ma mi piacerebbe che finisse la stagione perchè sono curioso di vedere dove può arrivare questo gruppo perchè aveva fatto bene nella prima parte. Vincenzo inoltre ha scoperto Castrovilli e Vlahovic. Roma? Fonseca è uno dei primi tre allenatori in questo girone d’andata, è riuscito a gestire i tanti infortuni e ha migliorato tantissimo la squadra. Ha fatto scelte forti con credibilità.