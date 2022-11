Trevisani: “Vogliamo fischiare rigore un intervento eccezionale del genere? In Premier non ci sarebbe stato nemmeno il check del Var”

Nel corso della trasmissione Pressing il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato a proposito delle discusse decisioni arbitrali di Milan-Fiorentina, con i dubbi che restano sia sul contatto tra Tomori e Ikone che tra Rebic e Terracciano in occasione del gol vittoria. Sentite cosa ha detto:

“È uno sport di contatto, mica è golf. È dentro l’area? A centrocampo non li fischiano e li fischiamo in area? Siamo arrivati a un livello che in Europa, in Champions League non si fischiano mai. Gli arbitri italiani in mezzo al campo non fischiano mai per falli molto più gravi di questo, e vogliamo fischiare rigore dopo che il difensore ha fatto un intervento eccezionale, allungandosi tutto e prendendo il pallone con la punta del piede?”.

E continua: “In Premier League per questa roba qua non fanno neanche il check al VAR, così come in Champions League. Se vogliamo dare rigore, diamolo, ma non diciamo che gli arbitri sono migliorati perché questo qua prende la palla”.