Triangolare amichevole al “Benatti” di Moena: Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Dopo il primo successo stagionale nel friendly match contro il Real Vicenza, terminato per 7-0 a favore della Fiorentina, la compagine di Italiano scenderà nuovamente in campo questo pomeriggio per un triangolare amichevole. Le avversarie di turno saranno il Brianza Olginatese e la Sanvitese, per un’altra sgambata prima dell’inizio ufficiale della stagione. Appuntamento alle 17:15, su Fiorentinanews.com la consueta diretta testuale dell’incontro e le parole dei protagonisti al termine della gara!