Tricella: “La Fiorentina è una delle cose più strane di questa stagione, Ribery resta il valore aggiunto ma quello che mi è piaciuto di più è un altro…”

Un grande ex, storico capitano del Verona scudettato, Roberto Tricella a Lady Radio ha raccontato il suo punto di vista sulla Fiorentina di questa stagione: “E’ un po’ inspiegabile, ha una rosa buona e dovrebbe avere tutt’altra situazione di classifica però in campo non riesce ad esprimere il suo potenziale. Il Verona avendo fatto dei risultati riesce ad esprimersi con entusiasmo, a Firenze invece è l’opposto, ci sono varie critiche rivolte alla squadra. Il giocatore che potrà dare quel quid in più resta Ribery che se sta bene fisicamente ha le caratteristiche e la personalità per non sentire il peso delle critiche. Il giocatore che ho visto più sul pezzo comunque resta Biraghi, che il suo contributo lo dà sempre. Avendo giocato a Milano può averne giovato”.

Infine un commento anche sull’ex viola Ceccherini: “Mi sembra un buon difensore, poi dipende sempre dai risultati della squadra in cui sei inserito. Un discreto giocatore in un meccanismo che funziona fa la sua bella figura, in una squadra che fa acqua da tutte le parti magari non riesce a colmare i limiti che ha”.