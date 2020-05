Tripletta con rovesciata da fuori area all’ultimo minuto: 23 anni fa Batistuta dava spettacolo in quel di Udine – VIDEO

Il 31 agosto 1997, in un caldo pomeriggio in quel di Udine, si giocava la prima giornata di campionato. Di fronte Udinese e Fiorentina, che fecero iniziare col botto il campionato. La partita si concluse 3 a 2 in favore dei viola, è resta ancora oggi memorabile grazie al solito, immenso Batistuta. Dopo che i friulani sono passati in vantaggio con Amoroso nel primo tempo, nella ripresa l’argentino pareggia con un tiro incrociato da dentro l’area. Al 72’ Udinese avanti con Poggi, e con i minuti che scorrono inesorabili la vittoria sembra ormai in pugno per i padroni di casa. Batistuta però non ci sta e negli ultimi due minuti decide di dare spettacolo. All’88’ mette nell’angolino una punizione dai trenta metri, un vero e proprio siluro che sorprende Caniato. Infine, al 90’, si inventa uno dei gol più belli della storia della Serie A: rovesciata dal limite dell’area e palla in rete, con il portiere avversario immobile. Un’autentica perla, che permise alla Fiorentina di Malesani di cominciare al meglio il campionato.