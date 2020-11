“Troppi cambi in difesa, per questo prendiamo troppi gol”. Iachini spiega, ma contro il Parma c’è una nuova emergenza da affrontare

“Troppi cambi in difesa, non riusciamo ad avere il giusto assetto e per questo prendiamo troppi gol”. 12 reti al passivo per la Fiorentina in 6 giornate sono tante da digerire, specialmente per uno come Iachini che ha sempre curato molto questo aspetto. E quindi ecco arrivare la spiegazione del tecnico sul perché si sia verificato questo dato.

Però la realtà pone davanti all’allenatore un’altra emergenza da affrontare in vista del match con il Parma. Pezzella, convocato all’Olimpico anche se in realtà non era in grado di giocare. Per sabato verrà tentato il recupero dell’argentino per poterlo ripiazzare al centro della retroguardia. Contemporaneamente però la squadra perderà Martinez Quarta che è stato espulso durante la partita contro la Roma e che verrà squalificato dal giudice sportivo. A questo aggiungiamoci il rendimento insoddisfacente e il momento negativo che sta vivendo Caceres e ci accorgiamo che il quadro non è propriamente felice, anzi.