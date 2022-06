Troppo bassa l’offerta della Fiorentina: Torreira si allontana sempre di più

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino svela un interessante retroscena su Lucas Torreira. Secondo il quotidiano locale, è da considerarsi definitivamente chiusa l’avventura del centrocampista uruguaiano alla Fiorentina.

Il club viola avrebbe provato a convincere l’Arsenal con un’offerta da circa sette-otto milioni di euro, una cifra che – ricordiamolo – corrisponde di fatto alla metà rispetto alla cifra del riscatto stabilita un anno fa. I Gunners, per il momento, non hanno aperto all’affare e quasi sicuramente non lo faranno neanche nelle prossime settimane.