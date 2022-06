Troppo costoso per la Fiorentina… ma non solo. Le richieste del Verona rischiano di impedire il salto di qualità di Barak

Soprattutto nella prima parte di stagione Antonin Barak è stato senz’altro uno dei migliori centrocampista della scorsa Serie A. Tanto da attirare le attenzioni di diverse squadra, tra cui anche la Fiorentina che però poi alla fine non ha mai affondato il colpo di fronte alle richieste esose del Verona.

La situazione in tal senso potrebbe ripetersi anche in questo mercato estivo. Per Barak si è fatto avanti con forza il Napoli, ma secondo L’Arena l’operazione è tutt’altro che fattibile al momento. Tra l’offerta del club azzurro e la richiesta del Verona, infatti, c’è ancora troppa differenza. Vedremo se il Napoli ritratterà, ma al momento c’è più di una possibilità che Barak rimanga in gialloblù nonostante una stagione formidabile.