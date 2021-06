Fiorentina e Spezia hanno finalmente trovato l’accordo per liberare lo staff di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà Petko Hristov il giocatore della Viola che si trasferirà in Liguria come contropartita. Acquistato nel 2017, nell’ultima stagione ha militato in Lega Pro alla Pro Vercelli dove ha giocato 36 partite arricchite da un gol. L’ufficialità di Italiano alla Fiorentina arriverà nella giornata di domani.