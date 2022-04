Tudor condanna il ‘supermarket’ Sassuolo: “Sento parlare ogni giorno di giocatori che valgono 50-100 milioni ma abbiamo 3 punti più di loro”

Ci sono due dati oggettivi: da un lato lo strepitoso campionato del Verona, soprattutto dall’arrivo di Igor Tudor, dall’altro la televendita costante a cui si sottopone il Sassuolo, in particolare per bocca del ds Carnevali. Un classico nel momento in cui il club neroverde si avvicina a fine stagione, ad obiettivi (non di classifica) raggiunti. E ieri il tecnico veronese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Firmo per i prossimi 100 anni per fare stagioni così, fatico ad arrabbiarmi con i miei giocatori, anche se oggi non mi sono piaciuti. Sento ogni giorno di giocatori del Sassuolo che valgono 50 o 100 milioni, ma noi abbiamo tre punti in più di loro”.