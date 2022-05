Turati: “Non ci sono problemi per la permanenza di Italiano a Firenze. L’obiettivo di Commisso è migliorare in campionato”

Marco Turati, componente dello staff di Vincenzo Italiano, ha parlato così a LeccoNews.news: “Anche se manca ancora l’ufficialità non penso esistano problemi in merito, credo sia solo questione di tempo. I tifosi vorrebbero sempre di più, anche se credo si rendano conto, essendo noi staff tecnico all’esordio in un team così prestigioso, che non potevamo fare molto di più.

Poi ha proseguito: “alzare l’asticella non sarà per ovvi motivi facile. L’obiettivo del presidente Commisso è, se possibile, migliorare in campionato e non fare da comparsa in Europa. Vlahovic? Dusan è un ragazzo per bene che ha solo sfruttato una chance difficile da rifiutare. Certo, magari con lui sino alla fine qualche punticino supplementare l’avremmo anche fatto, comunque ripeto: non poteva dire di no a un’occasione così importante”.