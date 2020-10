Turchi: “Mi aspettavo di vedere un allenatore più blasonato alla Fiorentina. Mercato insufficiente. Chiesa…”

In vista del suo prossimo match di venerdì contro il pugile lettone Nikolajs Grisunins, ha parlato a Radio Bruno il pugile fiorentino Fabio Turchi, intervenendo anche sulla situazione che sta vivendo la Fiorentina, squadra di cui è molto tifoso. Queste le sue parole: “Mi sarei aspettato qualcosa di più dal mercato, come ad esempio una punta. Campagna acquisti sotto la sufficienza. Stimo Iachini ma la mia speranza era quella di vedere arrivare un tecnico più blasonato. Non condivido il modo in cui Chiesa se n’è andato, anche se se ne voleva andare è stato giusto così. Quando sei nelle sue condizioni vuoi arrivare al top e attualmente la Fiorentina non glielo può garantire”.

