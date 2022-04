Turchia express: domenica osservatori della Fiorentina per vedere da vicino un difensore compagno di squadra di Pulgar

Domenica in Turchia si giocherà il classico tra Fenerbahçe e Galatasaray, match storico del campionato turco. Come riporta Fanatik.com moltissimi osservatori di club europei assisteranno alla partita direttamente dagli spalti. Così dovrebbero fare anche quelli della Fiorentina, che avrebbe richiesto un accredito per ammirare da vicino Victor Nelsson, difensore danese del Gala, squadra che -ricordiamo- sta ospitando in prestito anche Erick Pulgar.

Il difensore classe ’98, che all’occorrenza può giocare anche a centrocampo, è tenuto d’occhio dalla dirigenza viola. Ma non sarà l’unica a partire per la Turchia ad osservarlo. Ci saranno anche Milan e Aston Villa sugli spalti, nel tentativo di capire qualcosa in più su questo duttile giocatore.