Tutela della squadra si, ma anche lavoro sottotraccia: la corsa per la futura panchina viola è appena iniziata

Logico che la società voglia tutelare squadra e tecnico per chiudere al meglio la stagione, scrive il Corriere Fiorentino. Ma questo non significa che sull’allenatore del prossimo anno non si stia lavorando sottotraccia. De Rossi a parte sono molti i profili fin qui presi in considerazione. A cominciare da Unai Emery che per esperienza e conoscenze rappresenterebbe una scelta dal respiro internazionale apprezzata in società. Fino a Spalletti che la Fiorentina non ha mai smesso di corteggiare.

Di certo per chi ha ancora obiettivi da centrare servirà pazientare. Come nel caso di Juric del Verona in piena lotta per l’Europa o di Liverani che con il suo Lecce sfiderà i viola a metà mese in quello che potrebbe essere uno scontro diretto per la salvezza. Quanto al mercato degli svincolati restano sullo sfondo Di Francesco e Giampaolo in una corsa alla panchina appena all’inizio.