Tutta la fame di El Chino Martinez Quarta. E domani c’è un derby tutto sudamericano

Gli è servito un po’ di tempo a Lucas Martinez Quarta per prendersi il posto da titolare al centro della difesa della Fiorentina e non lasciarlo più. Del resto quando arrivi da un campionato come quello argentino, ambientarsi non è poi mai così immediato. Quel rosso contro la Roma aveva fatto storcere la bocca a qualcuno, Prandelli compreso. Poi però la fiducia ha ripagato e ora Quarta è una delle sorprese di questa Serie A, grazie anche alla sua fame, tipica di chi non piace perdere. Domenica c’è un’importante sfida contro l’Atalanta dei due colombiani Muriel e Zapata: il derby sudamericano è servito! A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.