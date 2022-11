Tutta la perplessità dei medici dell’Argentina sui report medici della Fiorentina e non solo

Non è iniziato nel migliore dei modi l’avventura mondiale dell’Argentina di Scaloni. Dopo il forfait di Nico Gonzalez e Joaquin Correa, l’albiceleste rischia di perdere anche Acuna, terzino del Siviglia. La nazionale sudamericana ha espresso così il suo dissenso verso le relazioni mediche sui giocatori arrivati da alcuni club europei di appartenenza.

I medici dello staff, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non sarebbero d’accordo con i vari comunicati, tra cui quello della Fiorentina sull’argentino, in relazione a quanto mostrato nelle poche ore in cui il CT Scaloni ha potuto avere a disposizione tutta la rosa.