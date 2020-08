Tutta una questione di feeling

Una stagione che si appresta ad iniziare per mister Beppe Iachini e la sua squadra, con un undici titolare ancora da definire e nuove soluzioni tattiche ancora da provare. Quel che certo è che il suo legame con la Fiorentina è destinato ad essere una marcia in più. In primis la fiducia della dirigenza in lui con Commisso in prima linea, il feeling con tantissimi elementi della rosa viola come i big Ribery e Pezzella. Poi l’affetto di una città intera creano una dimensione ambientale idonea al tecnico viola per costruire qualcosa di importante e consono ai programmi della società. Un gruppo di lavoro compatto e con una precisa unità di intenti può infatti arrivare a raggiungere traguardi fondamentali, come una qualificazione in Europa o un posto in classifica più in alto di quello ottenuto quest’anno.

Iachini adesso conosce i suoi benissimo, sa quali sono le sue caratteristiche e ha fatto tantissimi esperimenti anche a gara in corso. Possono esserci stati anche momenti più accesi o scambi di opinioni negli spogliatoi. Un episodio simile probabilmente è avvenuto tra lui e Vlahovic nel dopo gara di Lazio-Fiorentina, ma sono episodi di confronto che possono essere archiviati in fretta all’interno di una rosa così numerosa e variegata.

Tra la Fiorentina e Iachini è tutta “questione di feeling” insomma, come cantavano Riccardo Cocciante e Mina. Chissà se da questa sintonia generale possa provenire un gioco addirittura più convincente di quello visto nei mesi scorsi.