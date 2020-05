Tutte le ambizioni di Igor: “Voglio giocare in Europa e vincere qualcosa”. Poi un retroscena sulla frase ‘chiave’ di Iachini…

Nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il difensore della Fiorentina Igor ha parlato della sue ambizioni ma non solo: “Mi piacerebbe togliermi belle soddisfazioni con questa maglia. Giocare in Europa e, perché no, cercare di vincere qualcosa. A livello personale, invece, inseguo tre cose: felicità, serenità e salute, per me e per la mia famiglia”. Poi su Iachini rivela: “Mi ha aiutato nel trovare i giusti movimenti, nell’innescare le marcature migliori. Poi è un lottatore: non dobbiamo mollare mai, lo ripete sempre”.