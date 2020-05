Tutte le armi per rendere la Fiorentina una macchina da gol

Iachini è pronto a mescolare le carte, nel tentativo di sfruttare tutte le potenzialità a disposizione per rendere la sua Fiorentina una macchina da gol. Dovrà essere abile Castrovilli a spiazzare tutti, tagliando gli spazi ed infilandosi tra le linee, spingendosi magari fino sulla trequarti per rifinire il pallone per chi sta in area o anche trovando la soluzione dalla distanza, così come Kouame che invece vorrà fare di tutto per sfruttare le sue doti aeree per trasformarsi nell’ariete viola. Tra le possibili varianti, c’è anche quella del tridente offensivo. E’ vero che Ribery era stato avanzato di qualche metro per facilitargli il compito, ma Iachini non sottovaluterà niente, consapevole che da quella parte ha anche la freschezza di un giovane come Sottil da far crescere nella maniera migliore. A riportarlo è il Corriere dello Sport.