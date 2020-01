Tutte pazze… per Boateng

Non c’è solo il Sassuolo su Kevin Prince Boateng. Il noto giocatore della Fiorentina, arrivato in estate, è finito nel mirino del Celta Vigo. La squadra spagnola non naviga in buone acque in Liga ed è impegnata in piena lotta per non retrocedere. Secondo quanto appreso da Alfredopedulla.com, Boateng potrebbe andare in Spagna per tornare a giocare dopo un inizio di stagione non positivo in viola.