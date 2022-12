A scuola dal prof. Bonaventura: il nuovo assetto che lo esalta ancora di più. E a breve anche una firma importante

Ben più significativo, per valore dell’avversario, il primo dei due test di ieri contro il Borussia Dortmund, condotto con grande autorità dalla Fiorentina e in particolare da Jack Bonaventura: il professore di Italiano ha portato per mano i compagni e segnato una splendida rete del raddoppio. Giocatore che col cambio di assetto e la possibilità di esprimersi più vicino alla porta sembra aver tratto un gran giovamento, evolvendosi dalla mattonella della mezzala. O forse tornando semplicemente all’antico, quando era anche più prolifico di ora. Non a caso però sono arrivate due reti nell’ultimo mese di campionato pre sosta, entrambi con inserimenti a rimorchio, un po’ ciò che mancava col 4-3-3.

E non è finita qui, perché dopo qualche tentennamento, entro fine anno (o poco dopo) secondo il Corriere dello Sport-Stadio potrebbe arrivare anche la firma sul rinnovo annuale fino al 2024. Una stagione in più che condurrà Bonaventura alla soglia dei 35 anni e a chiudere verosimilmente la carriera in maglia viola.