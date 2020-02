Tutti contro la Juventus, anche Salvini: “Già che c’era l’arbitro poteva indossare la maglia bianconera”

Tutti contro la Juventus. Dopo i fatti ormai noti della sfida contro la Fiorentina, anche la partita di ieri contro il Milan in Coppa Italia ha portato con sé delle polemiche. Il rigore concesso ai bianconeri nel finale, nonché le ammonizioni di tre giocatori diffidati (Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo) hanno fatto infuriare il popolo rossonero. E di esso fa parte anche il politico Matteo Salvini, noto tifoso milanista, che su Twitter ha commentato in maniera alquanto eclatante un post della società: “Perché l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era?”. Insomma, Commisso ha ricevuto molti dissensi per le sue dichiarazioni post partita con la Juve. Ma il presidente della Fiorentina sembra proprio non essere l’unico…