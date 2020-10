Tutti gli incastri per Milik: il rinnovo, le multe pendenti con il Napoli e la spesa alta. Ma di tempo ne resta poco

E’ una corsa disperata contro il timer quello della Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato, come ormai ci ha abituati anche nelle precedenti sessioni. In particolare per quanto riguarda Arkadiusz Milik, che il Napoli aspetta solo di cedere: prestito con obbligo di riscatto la formula giusta, per la quale però occorre prima un rinnovo “fittizio” del polacco, che altrimenti arriverebbe a fine stagione con il contratto scaduto. Ma non è l’unico incastro che deve comporsi: come sottolinea Tmw infatti, ci sono anche delle pendenze tra Milik e il Napoli, dopo l’ammutinamento dello scorso novembre e la conseguente multa imposta da De Laurentiis. E infine, c’è di mezzo la Nazionale: perché l’attaccante è stato chiamato dalla sua Polonia e a livello di logistica tutto ciò potrebbe rappresenta un ostacolo in più, visti i tre giorni rimasti.

