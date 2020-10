Tutti gli incroci dell’Olimpico. E Sarri potrebbe tornare in auge in caso di sconfitta o di una o dell’altra compagine!

La Nazione si concentra sui tanti incroci tra Roma e Fiorentina. A partire dallo scorso mercato, nel quale i nomi di Spinazzola, Florenzi e Biraghi sono stati accostati rispettivamente a Fiorentina e Roma: nulla di fatto, almeno non tra i due club. Stesso dicasi per Vlahovic in giallorosso, operazione nella quale credevano molto (25 milioni) nella Capitale. Ma è possibile che Fonseca ci riprovi, prima o poi; Fonseca, o… chi per lui. Perché tra gli oggetti della contesa ci sarebbe anche il prossimo allenatore, quel Maurizio Sarri che sta cercando la via migliore per risolvere il suo rapporto con la Juventus. Va da sé che chi uscirà sconfitto dalla sfida di domani vedrà le voci su Sarri intensificarsi nuovamente, smentite o meno.

