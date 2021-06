Tutti gli step del concorso per il Franchi: Il modello Besiktas da seguire

È stata finalmente comunicata la data per il bando internazionale di progettazione del nuovo Franchi. Il giorno da segnare sul calendario è mercoledì 16 giugno, che sarà il primo passo ufficiale per il restyling dello stadio della Fiorentina. In quattro anni e mezzo, Firenze dovrebbe finalmente dotarsi di un impianto moderno e al passo con i tempi.

Nei prossimi mesi si capirà se la Fiorentina vorrà partecipare in qualche modo, dopo aver passato diversi mesi a studiare un progetto in proprio che mai si realizzerà. Ci vorranno sei mesi per l’apertura delle buste, così da arrivare alla primavera del 2022 con un piano preliminare. A seguire il progetto definitivo e poi il via ai lavori nel 2023, con l’obiettivo di terminarli nel 2025 o al massimo nei primi mesi del 2026. Come dichiarato nei giorni scorsi dal sindaco Nardella, il modello per il Franchi del futuro è lo stadio del Besiktas.