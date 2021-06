Tutti gli step di Gonzalez prima di diventare (ufficialmente) un giocatore della Fiorentina

Martedì, subito dopo le visite mediche, Nico Gonzalez metterà la firma sul contratto quinquennale e diventerà un calciatore della Fiorentina, poi lo sarà ufficialmente dal primo luglio quando potrà essere depositato il contratto in Lega. Virtualmente però – come scrive il Corriere dello Sport-Stadio – è già viola perché tutti i “sì” necessari sono arrivati, iniziando da quello del giocatore che senza esitare ha subito dato il suo placet al club viola, fino alle firme sul contratto da parte dello Stoccarda che ha concluso la trattativa alla stessa cifra concordata in Premier con il Brighton, ma la volontà dell’esterno d’attacco in questo caso è stata determinante. Decisivo nella trattativa anche il ruolo di Burdisso, nuovo dirigente della Fiorentina. Le visite di martedì prossimo saranno svolte dal giocatore al presidio di Ezeiza (struttura paritaria al nostro Centro tecnico federale di Coverciano), lo stesso impianto dove aveva fatto i test il difensore Martinez Quarta. Nel caso di Gonzalez verrà fatto tutto nelle ore successive al ritorno da Brasilia quando la sua Argentina tornerà all’alba sudamericana dopo aver giocato contro il Paraguay (già disputata invece questa notte la sfida con l’Uruguay).