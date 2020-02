Tutti i dubbi del mister

Iachini studia mosse e soluzioni. Un allenamento all’interno dello stadio Artemio Franchi per continuare a cercare la miglior soluzione. Come ricorda Tuttosport, Dalbert è squalificato e a sostituirlo, nella partita in trasferta contro l’Udinese, sarà con tutta probabilità Igor che è entrato subito bene nei meccanismi della difesa viola anche quando ha sostituito Caceres. Il vero ballottaggio è a centrocampo fra Badelj e Pulgar anche se quest’ultimo è favorito e pronto al rientro dal primo minuto. In attacco è possibile che venga confermata la coppia composta da Vlahovic e Chiesa con Cutrone ancora pronto a entrare in corsa. L’ex attaccante del Milan sabato scorso proprio contro i rossoneri è entrato in modo ottimale in partita procurandosi il calcio di rigore ma Beppe Iachini lo potrebbe ancora utilizzare facendolo iniziare dalla panchina.