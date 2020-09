Tutti i dubbi di Iachini

Pezzella sì o Pezzella no? Una settimana dopo, il dubbio si ripresenta pari pari, perché il difensore centrale argentino (foto sopra) risente ancora dei postumi dell’infortuno al piede subìto nell’amichevole contro la Reggiana e anche in avvicinamento all’Inter non ha potuto allenarsi come avrebbe voluto. Risultato: Iachini l’ha inserito nel gruppo dei 24 convocati (non c’è Pulgar: appuntamento rimandato forse alla Sampdoria) per valutarlo nel corso del mini allenamento di stamani. Se l’esito dovesse essere quello sperato, sarebbe Pezzella sì, altrimenti via libera di nuovo a Ceccherini tra Milenkovic e Caceres com’è stato al debutto con il Torino. Il dubbio principale secondo il Corriere dello Sport, è questo. Ma il tecnico viola si è preso giustamente tutto il tempo necessario anche per confermare le altre due scelte che sono state oggetto di più attente riflessioni sempre durante le sedute svolte al centro sportivo: il ballottaggio Bonaventura-Duncan e il centravanti a cui affidare il ruolo di riferimento in attacco. La prima scelta è per far posto ad Amrabat che ha scontato il turno di squalifica e può così debuttare in un centrocampo completato da Castrovilli, da Chiesa e Biraghi sulle corsie esterne e appunto dall’ex Milan che è in vantaggio sul ghanese, mentre là davanti si va verso un Kouame-bis con Ribery a supporto.

