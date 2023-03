Tutti i numeri del marzo d’oro della Fiorentina

La Repubblica analizza i numeri del marzo d’oro della Fiorentina. Sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare dei viola. Sei successi consecutivi, otto in totale in Europa (miglior risultato di sempre in una partecipazione).

In queste settimane la Fiorentina è cambiata, sotto, quasi, tutti gli aspetti. A partire da mister Italiano, alla prima esperienza europea in assoluto.