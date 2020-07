Tutti i numeri di Iachini in viola

Il Corriere dello Sport-Stadio ha analizzato i numeri di Beppe Iachini in viola. Nelle 20 partite di campionato guidate, Iachini ha messo insieme 7 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, con 27 gol fatti e 19 subìti, viaggiando ad una media di 1,45 punti a partita. Il cambio di passo si è registrato soprattutto in difesa: dal 22 giugno, dalla ripresa dopo lo stop legato alla pandemia, i viola – che in porta hanno visto avvicendarsi Dragowski, Terracciano e mercoledì sera pure Brancolini, classe 2001 che ha brindato al debutto in A – sono stati superati 11 volte, le stesse dell’Atalanta. Certo, andrà….raddrizzata la mira nell’ultimo passaggio ma Iachini non ha paura.

