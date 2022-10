“Tutti in treno a La Spezia”, la Fiesole si organizza così per seguire la Fiorentina al Picco

Prima il match chiave in Europa contro il Basaksehir, poi la visita in riviera a La Spezia. La Fiorentina è attesa da due gare particolari questa settimana, che potranno dire tanto sulla stagione iniziata in modo mediocre. Se ci saranno giusto 11mila tifosi domani sera, la Curva Fiesole si sta già organizzando per seguire la squadra in Liguria allo stadio Alberto Picco.

A differenza di altre trasferte, i gruppi organizzati, in questo caso i ‘Diffidati‘, hanno deciso di partire in treno alla volta della cittadina ligure, disegnando un bel manifesto con le informazioni sulla partenza di domenica. Ve lo proponiamo qua di seguito, insieme ai dettagli per chi fosse interessato: