Tutti lo cercano, nessuno lo vuole: Zaccagni adesso può rinnovare e rimanere a Verona

Un girone d’andata a dir poco spettacolare quello di Mattia Zaccagni con la maglia dell’Hellas Verona aveva attirato l’attenzione di diverse squadre. Poi il calo di rendimento e il raffreddamento dell’interesse per lui. Sul giocatore però, quest’estate sembravano comunque esserci gli occhi di diversi club, tra cui Fiorentina, Napoli e Milan. Solo sondaggi però per il momento, con nessuno che tenta l’affondo per lui. Ad oggi dunque l’ipotesi più probabile è quella del rinnovo del contratto (in scadenza nel 2022), con il trequartista che potrebbe rimanere a Verona.