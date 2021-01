Tutti negativi i nuovi tamponi del Napoli: la partita con la Fiorentina si gioca regolarmente alle 12.30

E’ arrivato l’esito della tranche di tamponi a cui è stata sottoposta la squadra di Gattuso nella tarda serata di ieri e il responso ha dato tutte negatività, come auspicato. La positività di Fabian Ruiz di ieri aveva aperto ovviamente le classiche procedure e spedito la squadra in bolla, a poche ore dal match con la Fiorentina: l’ipotesi più drastica sarebbe stata quella di una posticipazione d’orario alle 15. Niente di tutto ciò invece, in virtù delle negatività del resto del gruppo e calcio d’inizio che resta fissato alle 12,30.

