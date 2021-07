Tutti pazzi per Chiesa, ma la Juventus sbatte la porta in faccia alle pretendenti. E in tutto questo la Fiorentina…

Un Europeo che ha puntato i riflettori su tanti giocatori che sono scesi in campo con le proprie nazionali. Tra questi c’è anche l’ex Fiorentina Federico Chiesa che continua a essere al centro delle voci di mercato a meno di un anno dal suo trasferimento alla Juventus. Su di lui tanti top club esteri: Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea e non solo. I bianconeri però reputano il calciatore intoccabile e non apriranno trattative con nessuna società per l’ex esterno viola. A riportarlo è stato il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano.

La Fiorentina in ogni caso non ha voce in capitolo in possibili trattative per Chiesa, essendo la Juventus titolare del tesseramento del giocatore. I viola aspettano il tesoretto che ancora deve arrivare da Torino, sponda bianconera…