Tutti pazzi per Pioli! L’ex allenatore della Fiorentina conquista la Milano rossonera

Tutti pazzi per Pioli. E’ questo il clima che si respira in questo momento nella Milano rossonera, con i tifosi a dir poco entusiasti dell’ex allenatore della Fiorentina. Sicuramente ha aiutato la vittoria con la Roma, con il tecnico che ha azzeccato formazione e cambi mettendo in campo una squadra solida e cinica. Per certi versi, anche con un’idea di gioco. Quella che è mancata quasi sempre durante la sua avventura in viola, chiusa nei modi e per i motivi che sappiamo. Quel che è certo è che adesso Pioli sta conquistando una piazza importante ed esigente come quella del Milan. Cosa che a Firenze, almeno dal punto dei vista dei risultati non è riuscito a fare, forse non completamente per colpa sua.

0 0 vote Article Rating