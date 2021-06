Tutti pazzi per Simeone! Dopo West Ham e Marsiglia, anche una squadra spagnola si iscrive alla corsa per l’ex Fiorentina

E’ una vera e propria asta quella che si è creata per Giovanni Simeone. L’ex attaccante della Fiorentina, infatti, dopo essere finito nel mirino di West Ham e Marsiglia è stato selezionato anche dai dirigenti del Celta Vigo. Secondo TMW il club spagnolo segue Simeone da diverse settimane, anche se ancora non ha sferrato l’affondo decisivo.

Da ricordare come l’ipotesi Cholito non era stata presa benissimo dai tifosi del West Ham, che avevano fatto desistere un po’ la società. Si prospetta dunque un duello tra Marsiglia e Celta Vigo per delineare il futuro di Simeone, che in ogni caso sarà lontano dall’Italia e dalla Fiorentina.