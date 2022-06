Tutti pazzi per Tameze. La Fiorentina non è l’unica interessata né in Italia né all’estero: ecco la richiesta del Verona

A 28 anni e dopo una stagione di risalto con l’Hellas Verona (4 gol e 2 assist in 38 partite), Adrien Tameze è molto corteggiato sul mercato. Il jolly francese ha raggiunto la maturità in questa stagione ed è pronto al salto di qualità. Secondo il portale francese FootMercato, sono tanti i club sulle sue tracce, tra cui anche la Fiorentina.

Il Verona, dal canto suo, non intende lasciarsi sfuggire uno dei suoi migliori giocatori, forte anche del contratto fino al 2024 del camerunense. In Italia Monza, Napoli, Lazio e Fiorentina lo seguono con interesse. Ma non è solo in Serie A che si è accesa la curiosità. In Spagna ci sono il Villarreal di Emery e il Valencia di Gattuso, così come c’è il Besiktas in Turchia. L’Hellas chiede almeno 10 milioni di euro per far partire il giocatore pagato 3,9 dal Nizza nel 2020.