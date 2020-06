Non solo Fiorentina, Roma e Inter sulle tracce del giovane esterno classe 2000 del Banfield Augustin Urzi. Oltre ad alcuni club di MLS sul giocatore ci sarebbero anche Sampdoria, Torino e Sassuolo. Questi ultimi due club avrebbero fatto una prima offerta al club argentino di circa 7-8 milioni per l’80% del cartellino. Visto il tanto interesse però, il prezzo per il talento argentino potrebbe crescere esponenzialmente. A riportarlo è T&D.

0 0 vote Article Rating