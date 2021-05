Tutti su Vlahovic: Barone e Pradè a colloquio per il rinnovo. I dettagli

Attenta Fiorentina: tutti vogliono Dusan Vlahovic e sta per cominciare l’assalto delle big. La società viola, da parte sua, dovrà trovare la chiave giusta per convincerlo a restare e costruire attorno a lui la squadra del futuro. In questi giorni, l’agente del serbo è a Firenze e saranno Joe Barone e Daniele Pradè a portare avanti la trattativa per il rinnovo.

Vlahovic è seguito da tante squadre: in Italia lo ha cercato la Roma e ha chiesto informazioni il Milan, mentre all’estero piace a Real Madrid, Liverpool, Manchester City e United. La Fiorentina vuole adeguare l’attuale contratto del classe 2000, allungando la scadenza al 2025 e aumentando l’ingaggio dagli attuali 700mila euro ad una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, la chiave potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo.