Tutti sul banco degli imputati e tutti a rischio. La rivoluzione totale di Commisso a giugno

I 25 punti in classifica portati a casa dalla Fiorentina finora non sono un bottino considerato soddisfacente da nessuno a cominciare dal presidente viola, Rocco Commisso, uno che ha già messo centinaia di milioni in questa squadra da giugno dell’anno scorso ad oggi.

La Fiorentina tutta è chiamata a reagire, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, altrimenti dirigenti, tecnici, giocatori, saranno tutti messi sul banco degli imputati e l’ipotesi più probabile è quella di una rivoluzione totale. Nessuno ha più il posto garantito.