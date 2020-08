Tutti vogliono Di Carmine: è l’ennesima occasione sprecata dalla Fiorentina?

Da quel suo primo, ed unico, gol con la maglia della Fiorentina realizzato in Europa League sono già passati ormai 13 anni, e di attaccanti a Firenze ne sono passati almeno una dozzina. Nessuno però ai tempi si sarebbe mai immaginato di ritrovare 10 anni dopo Samuel Di Carmine al centro del calcio mercato.

Eppure è così. Dopo gli undici gol realizzati con l’Hellas Verona in Serie B, reti che hanno permesso ai veneti di vincere i play off e di tornare nella massima serie, l’attaccante fiorentino nella stagione appena conclusa ne ha messi a segno 8: uno dei quali, lo scorso 24 novembre, ha permesso ai gialloblu di piegare al Bentegodi la Fiorentina, allora allenata da Vincenzo Montella. Dopo un solo anno di Juric sulla panchina dell’Hellas, anno in cui gli scaligeri sembravano condannati alla retrocessione, il valore di mercato della squadra è salito notevolmente e Di Carmine è diventato un pezzo pregiato.

L’attaccante classe ’88 ha convinto molti, tanto che dietro di lui adesso c’è la fila: secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb a Verona sono arrivate offerte da Parma, Sampdoria e dal neo promosso Crotone. Nessuno in casa viola lo avrebbe mai detto, chissà se al momento uno come lui non avesse potuto essere realmente funzionale alla rosa della Fiorentina: il bomber di razza da affiancare a Vlahovic e Cutrone che è mancato in questa stagione.