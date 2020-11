Tutti vogliono Milenkovic: non c’è solo il Milan a spaventare la Fiorentina

Il mancato rinnovo, nonostante le reiterate offerte viola recapitate all’agente del giocatore durante la scorsa estate, spinge Nikola Milenkovic sempre più lontano da Firenze. Nell’ultima sessione di mercato ovunque si parlava di un forte interesse del Milan, avversario di domani della Fiorentina, che giocandosi la carta Pioli ha fatto più volte vacillare il giovane serbo.

Dall’altra parte c’è la società viola che, avendo imparato la lezione da molti casi precedenti, è pronta a privarsi del centrale per non rimetterci poi a livello economico. Se fino a poco tempo fa in pole sembrava esserci appunto il Milan, nelle ultime settimane, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il numero 4 viola avrebbe attratto su di se l’attenzione di altri due importanti club europei. Stiamo parlando dell’Inter di Antonio Conte, alle prese con la grana Skriniar e alla ricerca di un centrale da affiancare a Bastoni, e l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. Si prospetta una vera e propria asta con la Fiorentina che, nonostante la perdita importante dal punto di vista tecnico, potrebbe alzare le pretese economiche.