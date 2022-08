Tutto fatto per Barak, manca solo l’ufficialità. L’unica incognita è il giorno del suo arrivo. I dettagli

Antonin Barak è a un passo dalla linea del traguardo, dal diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista ceco si trasferisce a Firenze dall’Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di € + 2 di bonus. Manca soltanto l’annuncio ufficiale. Ma quando arriverà?

Come riporta La Nazione, l’agenda di Joe Barone e Daniele Pradè ha in programma di riprendere le operazioni di mercato 24 ore dopo il confronto in Conference League contro il Twente. Attenzione, anche, alla possibilità di un blitz immediato, con il calciatore che potrebbe raggiungere Firenze nelle prossime ore, prima della partenza della squadra viola verso l’Olanda. In caso contrario, tutto rimandato a 48 ore dopo.