Tutto fatto per il clamoroso ritorno di Corvino alla “casa madre”

Ora che la retrocessione è una dolorosa realtà, Lecce si tufferà subito nel futuro. E come scrive Alfredopedullà.com, il futuro è ormai delineato con il clamoroso ritorno di Pantaleo Corvino, 15 anni dopo. Il direttore sportivo lasciò il Salento nel 2005 proprio per andare alla Fiorentina, ultimo suo club, dopo aver scoperto tantissimi talenti. Adesso sono maturi i tempi per un ritorno che sarebbe clamoroso e che è stato impostato al punto che la trattativa è in stato avanzato. Corvino, che è originario di Vernole, farebbe una scelta di cuore, dopo aver sognato di lavorare con un club in lotta per lo scudetto, l’ultimo tassello in carriera che gli manca. L’idea è quella di legarsi al Lecce (che ha ancora Meluso sotto contratto) per tre stagioni con un piano di rilancio che prevederebbe l’immediato ritorno in Serie A. Mancano ancora alcuni dettagli, ma la strada è tracciata. E si farà di tutto per trattenere Fabio Liverani, puntando sul forte legame con il club. Ma intanto, ecco Corvino: la mossa del Lecce dopo la retrocessione.

