Tutto fatto per il passaggio di Ceccherini al Verona. Vlahovic invece rimane e scaccia l’ipotesi dell’arrivo di un nuovo attaccante

Tutto fatto: se solo pochi minuti fa Ceccherini era in bilico tra Verona e Torino, adesso non ci sono più dubbi. Sarà l’Hellas la nuova destinazione del difensore della Fiorentina, che con l’arrivo di Martinez Quarta era regredito ulteriormente nelle gerarchie. Come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, l’accordo tra le parti è raggiunto e a breve l’operazione si concretizzerà definitivamente. Emergono inoltre dettagli significativi sulla questione Vlahovic: l’attaccante serbo rimarrà alla Fiorentina, scacciando quindi qualunque possibilità di prestito con conseguente arrivo di un nuovo attaccante.

0 0 vote Article Rating