Molto del mercato attuale gira su quello che sarà il futuro di Milenkovic. Il serbo, classe ‘97, ha un accordo verbale con il club datato la scorsa estate. Un’offerta congrua di una grande non verrebbe rifiutata dalla Fiorentina che per questo si guarda nel frattempo intorno per non farsi cogliere impreparata.

Ma quel che è certo, è che Joe Barone e la squadra mercato continuano a lavorare per tenere ancora Milenkovic a Firenze, prolungando il contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.