Tutto il calcio di Italiano in un’esercitazione

MOENA – E’ iniziata poco meno di un’ora fa la prima seduta pomeridiana della Fiorentina nel ritiro di Moena. Dopo una prima parte di allenamento dedicata alla parte aerobica (una parte comunque col pallone), la Fiorentina si è spostata sul campo principale del “Benatti”.

Vincenzo Italiano ha diviso la Fiorentina in due squadre (viola e gialla) ed ha dato il via ad un’esercitazione tattica che racchiude, probabilmente, tutte le idee del nuovo tecnico della Fiorentina.

La squadra in possesso deve effettuare una serie almeno di 10 passaggi consecutivi prima di andare a servire l’eventuale esterno in grado di crossare al centro per il centravanti di turno. Il tutto, svolto ad un ritmo quasi ossessivo, comandato a gran voce (in tutti i sensi) da Vincenzo Italiano.